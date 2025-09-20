CSM Slatina, victorie muncită la Chiajna. 2-1 cu Concordia, în etapa a șaptea

CSM Slatina a reușit o victorie importantă în deplasarea de la Concordia Chiajna, impunându-se cu 2-1 în etapa a 7-a din Liga 2 Casa Pariurilor. Succesul vine după mai multe partide în care echipa a pierdut puncte pe final de meci, fiind astfel o gură de oxigen pentru moralul jucătorilor și al staff-ului.

Slătinenii au deschis scorul în minutul 22 prin Lupu, însă gazdele au restabilit egalitatea după pauză, în minutul 54, prin Dobrescu. Partida s-a decis în minutul 75, când Hernando a înscris golul de 2-1, aducând cele trei puncte pentru formația oaspete.

„O victorie meritată, dar mai ales muncită”, au transmis reprezentanții clubului, felicitând întreaga echipă pentru efortul depus.

În runda următoare, CSM Slatina va evolua pe teren propriu, unde va primi vizita formației CS Dinamo București, într-un meci care se anunță extrem de disputat.