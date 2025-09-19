Polițiștii olteni, acțiuni preventive în școlile din Scornicești, Drăgănești-Olt, Bobicești, Bârza și Balș

Între 15 și 19 septembrie 2025, polițiștii olteni, alături de jandarmi, au desfășurat o serie de activități preventive în școlile și în zonele adiacente unităților de învățământ din orașele Scornicești, Drăgănești-Olt și Balș, dar și din comunele Bobicești și Bârza.

La acțiuni au participat polițiști ai Biroului Siguranță Școlară, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu polițiștii locali și jandarmi ai IJJ Olt.

Principalele scopuri ale demersului au vizat: prevenirea consumului și traficului de droguri și substanțe cu efect psihoactiv; combaterea portului sau folosirii fără drept de obiecte periculoase; prevenirea faptelor contravenționale ce țin de consumul de tutun, ordinea și liniștea publică; reducerea absenteismului școlar, a delincvenței juvenile și a riscului de victimizare a minorilor.

Polițiștii au organizat sesiuni de informare pentru elevi, încurajând un stil de viață sănătos, fără consum de alcool, tutun sau droguri. Întâlnirile au fost interactive, elevii punând întrebări și primind sfaturi despre siguranța personală și respectarea regulilor școlare.

Pe lângă activitățile din școli, oamenii legii au verificat și agenții economici din apropierea unităților de învățământ. Reprezentanților acestora le-au fost reamintite prevederile legale privind comercializarea produselor din tutun, alcool, băuturi energizante, dar și interdicțiile legate de jocurile de noroc și pariurile sportive.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt transmite că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în parteneriat cu alte instituții, pentru a asigura un climat de siguranță elevilor și cadrelor didactice.