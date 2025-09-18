Slatina se mobilizează pentru o lume mai curată. Acțiune de ecologizare pe 20 septembrie

Slatina se mobilizează pentru o lume mai curată. Acțiune de ecologizare pe...

Municipiul Slatina se alătură în 2025 mișcării globale Let’s Do It, Romania!, o campanie de voluntariat care aduce împreună oameni din întreaga lume pentru a contribui la protejarea mediului.

Sâmbătă, 20 septembrie, slătinenii sunt așteptați să participe la o amplă acțiune de curățenie ce se va desfășura simultan în 198 de țări. În Slatina, punctele de întâlnire sunt stabilite la Mănăstirea Clocociov și în zona Baraj, începând cu ora 09:00.

Organizatorii fac apel la spiritul civic și solidaritatea comunității, subliniind că fiecare gest contează în construirea unui oraș mai curat și mai prietenos cu natura. „Voluntarii din orașul nostru se vor alătura miilor de români care, împreună, fac un pas spre o lume mai curată și mai frumoasă”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.

Cei care doresc să participe se pot înscrie pe platforma oficială a proiectului: https://app.letsdoitromania.ro/login.

Evenimentul are la bază ideea că schimbarea începe din comunitate, iar implicarea oamenilor poate transforma atât spațiile publice, cât și modul în care privim responsabilitatea față de mediu.

Primăria Slatina invită locuitorii să răspundă „prezent” la această inițiativă și să demonstreze, încă o dată, că puterea comunității poate schimba lumea.