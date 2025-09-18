Patru handbaliste de la CSM Slatina, convocate la echipele naționale care pregătesc Campionatul Mondial

Patru handbaliste de la CSM Slatina, convocate la echipele naționale care pregătesc...

CSM Slatina se mândrește cu prezența a patru dintre sportivele sale la echipele naționale care pregătesc Campionatul Mondial de Handbal Feminin, programat între 26 noiembrie și 14 decembrie, în Olanda și Germania.

Convocate de selecționerii țărilor lor, Magda Balsam (Polonia), Sonia Vasiliu (România), Nada Ćorović (Muntenegru) și Aleksandra Vukajlović (Serbia) vor reprezenta Slatina pe scena internațională, într-o competiție de cel mai înalt nivel.

Pentru publicul român, atenția se va îndrepta asupra Soniei Vasiliu, care va îmbrăca tricoul naționalei în meciurile amicale împotriva Franței. Partidele se vor desfășura la Oradea Arena: prima joi, 18 septembrie, de la ora 18:00, iar a doua sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 20:00.

Prezența celor patru handbaliste în loturile naționale confirmă valoarea și progresul CSM Slatina, un club care devine tot mai vizibil în handbalul european prin sportivele sale de top.