Olt. Polițiștii desfășoară acțiuni pentru siguranța rutieră în cadrul campaniei europene ROADPOL Safety Days

În perioada 16-22 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt organizează activități dedicate siguranței rutiere, în cadrul campaniei europene ROADPOL Safety Days, inițiativă menită să reducă numărul accidentelor și să salveze vieți.

În primele două zile, echipajele de la rutieră, sprijinite de polițiștii de ordine publică, au derulat acțiuni preventive și de control, vizând în special pietonii, bicicliștii, utilizatorii de trotinete și motocicliștii. Oamenii legii au pus accent pe respectarea regulilor de circulație, purtarea echipamentelor de protecție, vizibilitatea în trafic și conștientizarea riscurilor la care se expun participanții vulnerabili.

Campania va continua pe întreaga perioadă prin verificări în trafic, activități de informare și întâlniri cu elevii din școli, scopul fiind creșterea responsabilității tuturor celor care circulă pe drumurile publice. Un moment central al campaniei este Ziua Europeană fără persoane decedate în accidente rutiere, marcată pe 18 septembrie 2025.

Reprezentanții IPJ Olt le reamintesc conducătorilor auto, bicicliștilor și pietonilor că prudența și respectarea regulilor de circulație fac diferența dintre viață și moarte.