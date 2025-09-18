Jandarmii olteni, din nou alături de elevi. Programe de prevenire și siguranță în școli

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt își continuă și în acest an parteneriatul cu unitățile de învățământ din județ, derulând programe educative și de prevenire dedicate tuturor ciclurilor școlare. Obiectivul principal este asigurarea unui climat de siguranță pentru elevi și sprijinirea formării unor generații responsabile și respectuoase.

Pentru cei mai mici dintre școlari, clasele I–IV, jandarmii propun programul „Patrula prieteniei”, prin care copiii învață importanța prieteniei, a respectului și a respectării regulilor. Elevii de gimnaziu sunt implicați în campania „Școala ta, în siguranță!”, care are rolul de a preveni violența, bullying-ul și consumul de substanțe, punând accent pe un climat educațional bazat pe respect și colaborare.

În ceea ce îi privește pe liceeni, programul „Alege să fii fair-play!” promovează spiritul de echipă, competiția corectă și responsabilitatea față de colegi, profesori și comunitate.

Prin aceste inițiative, Jandarmeria Olt reafirmă că rămâne un partener activ al școlii, implicat nu doar în menținerea ordinii publice, ci și în educarea tinerei generații în spiritul valorilor civice și al siguranței.