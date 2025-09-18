PRIMARIA SLATINA

Data anuntului: 19.09.2025

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

,, INITIERE PUZ IN VEDEREA INTRODUCERII IN INTRAVILAN A TREI PARCELE DE TEREN SI CONSTRUIRE CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE”,

Argumentare: In baza C.U.nr. 344/02.06.2025- se initiaza PUZ in vederea stabilirii cerintelor de

elaborare/eliberarii avizului de oportunitate.

Initiator: ASOCIATIA „IUBESC VIATA,DAR NU MA UITA”

Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal

,, INITIERE PUZ IN VEDEREA INTRODUCERII IN INTRAVILAN A TREI PARCELE DE TEREN SI CONSTRUIRE CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE”, in perioada 19.09.2025-28.09.2025

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: ARHITECT B&C IMOBILIARE

Documentatia de urbanism se poate consulta pe pagina de internet a institutiei sau la sediul Primariei Municipiului

Slatina, str.Mihail Kogalniceanu,nr.1, telefon 029439377

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a PUZ si eliberarii avizului de oportunitate

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat conform prevederilor

Regulamentului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism

la nivelul municipiului Slatina de informare

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pâna la aprobarea planului:

– Etapa pregatitoare P.U.Z si R.LU aferent: 19.09.2025-28.09.2025

– Elaborarea propunerilor P.U.Z si R.L.U aferent: 21.10.2025- 17.11.2025

– Etapa aprobarii propunerii P.U.Z si R.L.U, procedura transparenta decizionala: