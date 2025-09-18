PRIMARIA SLATINA
Data anuntului: 19.09.2025
INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
,, INITIERE PUZ IN VEDEREA INTRODUCERII IN INTRAVILAN A TREI PARCELE DE TEREN SI CONSTRUIRE CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE”,
Argumentare: In baza C.U.nr. 344/02.06.2025- se initiaza PUZ in vederea stabilirii cerintelor de
elaborare/eliberarii avizului de oportunitate.
Initiator: ASOCIATIA „IUBESC VIATA,DAR NU MA UITA”
Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal
,, INITIERE PUZ IN VEDEREA INTRODUCERII IN INTRAVILAN A TREI PARCELE DE TEREN SI CONSTRUIRE CENTRU INGRIJIRI PALIATIVE”, in perioada 19.09.2025-28.09.2025
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: ARHITECT B&C IMOBILIARE
Documentatia de urbanism se poate consulta pe pagina de internet a institutiei sau la sediul Primariei Municipiului
Slatina, str.Mihail Kogalniceanu,nr.1, telefon 029439377
Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a PUZ si eliberarii avizului de oportunitate
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat conform prevederilor
Regulamentului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism
la nivelul municipiului Slatina de informare
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pâna la aprobarea planului:
– Etapa pregatitoare P.U.Z si R.LU aferent: 19.09.2025-28.09.2025
– Elaborarea propunerilor P.U.Z si R.L.U aferent: 21.10.2025- 17.11.2025
– Etapa aprobarii propunerii P.U.Z si R.L.U, procedura transparenta decizionala: