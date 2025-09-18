Deputatul Gigel Știrbu: „Deficitul nu se rezolvă cu avocado și brânză franțuzească, ci cu soluții pentru fermierii români”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, critică dur declarațiile ministrului Agriculturii, Florin Barbu, pe care le consideră „ridicole” și „departe de realitatea din teren”. Reacția vine după ce ministrul a susținut că românii preferă brânza franțuzească în locul celei autohtone, ceea ce ar contribui la creșterea deficitului comercial.

„Nu frigiderul românului e vinovat de deficit, ci lipsa de măsuri concrete pentru fermierii noștri”, afirmă Știrbu, care acuză guvernul de incoerență în politicile agricole și de tolerarea importurilor necontrolate.

Liberalul consideră că problema reală este absența sprijinului pentru producătorii locali: „Brânza românească a fost lăsată de izbeliște, fără promovare și fără prețuri corecte pentru fermieri. În schimb, supermarketurile sunt invadate de importuri, pentru că e mai simplu să aduci tiruri de afară decât să construiești piețe funcționale pentru producătorii autohtoni”.

Știrbu ironizează și comparațiile făcute de ministru între avocado și trei kilograme de roșii: „Aceasta este viziunea economică a guvernului. Poate data viitoare vom afla că deficitul dispare dacă românii mănâncă mai multă varză murată”.

Deputatul subliniază că adevărata provocare este sprijinirea agriculturii românești prin investiții în irigații, procesare, promovarea produselor tradiționale și protejarea pieței interne: „Românii nu au nevoie de teorii absurde, ci de acces la produse românești de calitate, la prețuri corecte. Fermierii noștri așteaptă soluții, nu scuze”.

În final, Gigel Știrbu cere Ministerului Agriculturii să devină un partener real al producătorilor români și să vină cu un plan realist care să transforme produsele autohtone într-un brand de mândrie națională: „Domnule ministru, deficitul nu se rezolvă cu avocado și comparații hazlii, ci cu politici agricole serioase”.