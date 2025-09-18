AJOFM Olt lansează în octombrie trei cursuri gratuite de calificare pentru șomeri

Începând cu luna octombrie 2025, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt va derula trei programe de formare profesională dedicate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Potrivit instituției, un număr de 42 de persoane vor beneficia de instruire gratuită, repartizate egal pe trei specializări: competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației-14 participanți, ajutor bucătar-14 participanți, îngrijitor bătrâni la domiciliu-14 participanți.

Cursurile sunt accesibile șomerilor indemnizați și neindemnizați aflați în evidența AJOFM Olt, fără costuri suplimentare. Persoanele care realizează venituri și doresc să urmeze programele vor putea participa contra cost. AJOFM subliniază că aceste inițiative au scopul de a crește șansele de integrare pe piața muncii și de a răspunde cererii actuale pentru meserii cu căutare.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la sediul AJOFM Olt din Slatina, str. Crișan nr. 31 bis, sau la numărul de telefon 0249/438595, tasta 7.