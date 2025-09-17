Stadionul „Jane Nițulescu”. ACS Viitorul Caracal joacă acasă cu ACS Voineasa

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, iubitorii fotbalului din Caracal sunt așteptați pe stadionul „Jane Nițulescu” pentru un nou meci de campionat. Deși Universitatea Craiova 2, echipa cu care publicul local s-a obișnuit, va evolua în deplasare la Alexandria, fotbalul nu lipsește din oraș.

De la ora 11:00, ACS Viitorul Caracal va întâlni pe ACS Voineasa, în cadrul etapei din Liga a IV-a. Partida va marca și o premieră. De acum înainte, echipa Viitorul Caracal își va disputa meciurile de „acasă” pe stadionul „Jane Nițulescu”.

Decizia a fost luată de Primăria Caracal, cu scopul de a încuraja și sprijini sportul local, dar și pentru a oferi comunității cât mai multe ocazii de a urmări meciuri pe teren propriu.

„Ne dorim ca iubitorii de fotbal din Caracal să se bucure de cât mai multe partide jucate acasă, într-o atmosferă de susținere și încurajare pentru echipele locale”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Autoritățile urează mult succes ambelor echipe și îi invită pe caracaleni să fie alături de jucători în număr cât mai mare, pentru a transforma stadionul „Jane Nițulescu” într-o adevărată casă a fotbalului din oraș.