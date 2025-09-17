Șofer din Ianca, reținut după ce a condus fără permis și a refuzat testarea pentru alcool

Un bărbat de 39 de ani, din comuna Ianca, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând fără permis și a refuzat testarea pentru stabilirea alcoolemiei.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 16 septembrie 2025, în jurul orei 23:10, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit în trafic autoturismul condus de acesta. În timpul verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul emana halenă alcoolică, însă a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de mostre biologice la spital. Mai mult, verificările în bazele de date au arătat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, fapt ce agravează situația sa juridică. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea a două infracțiuni, conducerea unui vehicul fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În urma administrării probatoriului, pe 17 septembrie 2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Bărbatul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit legii, pe tot parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile procedurale și de prezumția de nevinovăție.