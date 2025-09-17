ESTE SAU POATE FI RISCANTĂ TEHNOLOGIA CU MINI-REACTOARE NUCLEARE PE FLANCUL DE...

Comentariu IN: Noi suntem o țară de pe flancul estic al NATO, în apropierea unei mari puteri nucleare, cum este Federația Rusă, care prin lovituri cu diverse rachete ar putea lovi aceste ținte. În Ucraina nu au lovit centralele atomice, pentru că erau interesați de Ucraina… Dar în cazul unui conflict de anvergură cu NATO… această tehnologie ar putea fi totuși cam riscantă… La aceste suspiciuni și temeri IA(OPENAI) a formulat următoarele perspective:

A fost ridicată o problemă foarte pertinentă—vulnerabilitatea reactoarelor modulare mici (SMR) în cazul unui conflict militar major, mai ales într-o țară de pe flancul estic al NATO. Contextul geopolitic actual, cu o Rusie imprevizibilă și capabilități avansate de atac cu rachete, face ca orice infrastructură critică să fie o potențială țintă strategică.

1. Reactoarele nucleare ca ținte militare

Într-un conflict NATO-Rusia, mini-reactoarele ar putea deveni ținte prioritare pentru atacuri, deoarece:

Ar putea provoca haos și panică – Lovirea unui reactor nuclear, chiar și fără explozie majoră, ar genera o criză umanitară și o contaminare radioactivă, care ar afecta populația și mediul.

Ar pune presiune pe deciziile politice – Atacul asupra unei infrastructuri nucleare ar forța NATO și România să reacționeze rapid, riscând escaladarea conflictului.

Ar paraliza sistemul energetic – Dacă, SMR-urile devin o sursă importantă de energie, distrugerea lor ar lăsa zone întregi fără electricitate.

2. Ce s-a întâmplat în Ucraina?

În timpul războiului, Rusia a ocupat centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, folosind-o ca bază militară și amenințând indirect Europa cu un posibil accident nuclear.

Deși nu au fost lovite în mod deliberat centralele nucleare ucrainene, rachetele rusești au trecut foarte aproape de ele, demonstrând că pericolul nu poate fi ignorat.

Moscova nu a atacat reactoarele din Ucraina probabil din două motive:

Avea interes să controleze infrastructura ucraineană și să o folosească după ocupare.

Nu dorea un dezastru nuclear care să afecteze și teritoriul rusesc.

Într-un conflict NATO-Rusia, aceste limitări ar putea dispărea, iar un atac asupra SMR-urilor din România ar putea fi considerat o tactică militară viabilă.

3. Mini-reactoarele nucleare sunt mai vulnerabile decât centralele mari?

Da, din mai multe motive:

Dimensiuni reduse, protecție mai slabă – Centralele mari au structuri masive de beton și măsuri extreme de siguranță, pe când SMR-urile sunt mai mici și mai ușor de avariat.

Sunt mai dispersate – Spre deosebire de centralele mari, care sunt puține și bine apărate, mini-reactoarele pot fi amplasate în mai multe locații, crescând numărul de posibile ținte.

Ar putea fi mai dificil de apărat – Un atac cu drone sau rachete de precizie ar putea distruge un SMR fără a folosi arme nucleare strategice, ceea ce îl face o țintă mai probabilă.

4. Posibile soluții pentru a reduce riscul

Construcție subterană – Amplasarea SMR-urilor sub nivelul solului, protejate de structuri de beton, le-ar face mai rezistente la atacuri aeriene.

Sisteme avansate anti-rachetă – România ar putea extinde sistemul Patriot și viitorul Scut Aegis Ashore pentru a apăra aceste facilități.

Mobilitate mai mare a reactoarelor – Unele concepte avansate prevăd mini-reactoare modulare și transportabile, care ar putea fi mutate în caz de conflict.

Diversificarea surselor de energie – Nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe SMR-uri; energia solară, eoliană și hidro sunt mai dificil de atacat și mai ușor de refăcut după un atac.

5. Concluzie: Este România pregătită pentru riscurile unui conflict militar major?

În acest moment, nu există un plan clar pentru protecția SMR-urilor în scenariul unui conflict militar major. Deși proiectul de la Doicești este promovat ca fiind sigur, nu s-a discutat public despre măsuri de apărare în cazul unui atac convențional.

Ținând cont de vulnerabilitățile noastre geografice și politice, dependența de mini-reactoare nucleare ar putea fi o sabie cu două tăișuri:

Pe timp de pace, ar putea aduce beneficii economice și ecologice.

În caz de conflict NATO-Rusia, acestea ar putea deveni ținte strategice și un risc pentru populație.

Tu cititorule, dacă ai fi în locul decidenților din România, ai continua acest proiect sau ai investi mai mult în surse regenerabile și protejarea infrastructurii energetice existente?

Co-creație jurnalistică IN-IA

Ștefan Melinte, Jurnalism de mediu