Doi tineri din Balș, reținuți după ce au agresat un bărbat într-un bar

Doi tineri din Balș, reținuți după ce au agresat un bărbat într-un...

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș, au reținut doi tineri, de 25 și 26 de ani, cercetați pentru lovire sau alte violențe.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 14 septembrie 2025, în jurul orei 04:20, când un apel la 112 a anunțat o altercație la un bar din localitate. La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 36 de ani, din Balș, fusese agresat fizic de cei doi tineri, pe fondul unui conflict spontan. În urma verificărilor, a fost deschis un dosar penal, iar la data de 16 septembrie, în baza probatoriului administrat, cei doi agresori au fost reținuți pentru 24 de ore.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt au transmis că instituția rămâne ferm angajată în asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățenilor, reacționând prompt la orice act de violență.

Este important de menționat faptul că, pe durata procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.