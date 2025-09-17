Deputatul USR de Dolj, Cezar Drăgoescu: „ANAF continuă să pună presiune pe micii contribuabili, în timp ce marii evazioniști și companiile cu datorii uriașe la buget scapă de controale”

Deputatul USR de Dolj, Cezar Drăgoescu, atrage atenția asupra faptului că ANAF continuă să pună presiune pe micii contribuabili, în timp ce marii evazioniști și companiile cu datorii uriașe la buget scapă de controale. Declarațiile vin după audierea președintelui ANAF, Adrian Nicușor Nica, în Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților.

„Nu am văzut nicio acțiune demarată de ANAF la marii datornici în ultimele luni. Nici măcar în domenii cu pierderi uriașe pentru buget, cum este piața nefiscalizată a service-urilor auto, estimată la 3-4 miliarde de euro anual. În schimb, am auzit că ANAF preferă să-i verifice pe micii contribuabili, pentru că este mai simplu pentru inspectorii fiscali decât să investigheze scheme complexe de fraudă”, a declarat Drăgoescu.

Deputatul a cerut explicații privind lipsa de măsuri împotriva marilor datornici, inclusiv persoane publice cu restanțe de zeci de milioane de euro, în timp ce cetățenii obișnuiți sunt urmăriți pentru sume infime. „Mulți români se simt hărțuiți de ANAF pentru datorii de câteva zeci sau sute de lei. În același timp, avem datornici cu peste 56 de milioane de euro care nu sunt atinși”, a subliniat parlamentarul USR.

În opinia sa, transparența ANAF trebuie să devină regulă, nu excepție. „Consider important ca aceste instituții să vină periodic în fața comisiilor parlamentare. Ideal ar fi ca ANAF să revină trimestrial pentru a discuta public stadiul colectării și acțiunile împotriva evaziunii”, a conchis Drăgoescu.

USR anunță că va continua demersurile pentru ca ANAF să fie tras la răspundere în Parlament și pentru ca instituția să își concentreze eforturile asupra marilor datornici, nu asupra cetățenilor cu restanțe mărunte.