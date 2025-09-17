Deputatul Mihai-Adrian Țiu cere transparență. Salariile de la ASF, ANCOM, ANRE și BNR să fie publice

Deputatul S.O.S. România, Mihai-Adrian Țiu, a anunțat marți, 16 septembrie 2025, că proiectul său legislativ privind desecretizarea salariilor de la ASF, ANCOM, BNR și ANRE a primit aviz favorabil în Comisia pentru Economie din Senat. Inițiativa urmărește să pună capăt privilegiilor financiare ascunse ale unor categorii de angajați din instituții-cheie ale statului, ale căror venituri de zeci de mii de euro lunar au fost până acum ferite de ochii publicului.

Deputatul Mihai-Adrian Țiu, a solicitat desecretizarea salariilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Banca Națională a României și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Parlamentarul subliniază că, deși Guvernul a cerut deja acestor instituții o reducere de 30% a grilelor de salarizare, cetățenii nu au acces la aceste informații. „E un minim de decență. Vrem ca aceste salarii să fie publicate pe site-urile instituțiilor, pentru ca românii să știe cum sunt cheltuiți banii lor. Chiar și după reduceri, salariul președintelui ANRE rămâne de 20 de ori mai mare decât salariul minim pe economie”, a declarat Țiu.

Deputatul atrage atenția că argumentul conform căruia aceste instituții s-ar autofinanța este fals: „ASF, de exemplu, facturează către companii și cheltuiește ineficient veniturile încasate. În prezent, 70% din buget merge pe salarii, lucru de neacceptat într-o instituție publică. Dacă am gestiona eficient banul public, facturile emise ar fi mai mici, iar românii ar plăti taxe mai reduse”.

În expunerea sa, Mihai-Adrian Țiu a reamintit că Legea 153/2017 prevede transparență în salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă face o excepție exact pentru aceste patru autorități. „Este inacceptabil ca salarii de două sau trei ori mai mari decât cel al Președintelui României sau de 20-30 de ori mai mari decât salariul minim să rămână ascunse. Aceste privilegii au scăpat de sub control”.

Deputatul a menționat că inițiativa sa are sprijinul altor formațiuni din opoziție, precum POT și AUR, și a cerut un vot favorabil în comisie. El a prezentat și un exemplu personal: „Am adresat o interpelare președintelui ANCOM pentru a afla grila de salarizare, iar răspunsul a fost că aceste date sunt trecute la secret. Nu cred că este normal ca nici măcar Parlamentul României să nu aibă acces la astfel de informații”.

Țiu a subliniat că transparența este primul pas, urmând ca în perioada următoare să fie dezbătută și necesitatea reducerii acestor salarii. „Românii au dreptul să știe cum se cheltuie banul public și de ce aceste instituții rămân privilegiate, în timp ce cetățenii plătesc taxe și facturi tot mai mari”.