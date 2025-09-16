DRDP Craiova avertizează șoferii de pe DEx12 să respecte regulile de siguranță în caz de defecțiuni. Viața are prioritate!

DRDP Craiova avertizează șoferii de pe DEx12 să respecte regulile de siguranță...

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a transmis marți, 16 septembrie 2025, un avertisment important conducătorilor auto care circulă pe drumul expres DEx12 Craiova–Pitești, după un incident rutier petrecut în cursul serii trecute.

Un autocamion a lovit un autoturism aflat în pană pe carosabil, semnalizat corespunzător. Din fericire, în mașina avariată nu se aflau persoane, astfel că evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Pentru a preveni astfel de situații, DRDP Craiova reamintește șoferilor pașii corecți de urmat în caz de defecțiune: dacă autovehiculul nu mai poate fi deplasat până într-o parcare, acesta trebuie oprit cât mai aproape de parapetul lateral, evitându-se zonele de pe poduri; este obligatorie pornirea luminilor de avarie și amplasarea triunghiului reflectorizant la cel puțin 100 de metri în spatele mașinii; toți pasagerii trebuie să părăsească imediat autovehiculul și partea carosabilă, refugiindu-se în spatele parapetului de protecție; numai după respectarea acestor reguli se poate apela la serviciile de asistență rutieră.

Autoritățile subliniază că respectarea acestor măsuri simple poate face diferența dintre viață și moarte, întrucât staționarea pe un drum de mare viteză implică riscuri majore.