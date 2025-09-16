Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Tăcerea Ministerului Energiei înseamnă vinovăție”

Deputatul de Olt al partidului S.O.S. România, Mihai-Adrian Țiu, trage un nou semnal de alarmă în legătură cu situația Complexului Energetic Oltenia (CEO) și cere explicații publice ministrului Energiei, Bogdan Ivan, pe tema unor datorii neonorate de statul român.

Parlamentarul susține că, încă din 3 iunie 2025, a adresat Ministerului Energiei o interpelare oficială privind achitarea unei majorări de capital de 180 de milioane de euro către CEO, obligație asumată de statul român prin instituția condusă de Bogdan Ivan. Potrivit lui Țiu, până astăzi nu a primit niciun răspuns.

„Tăcerea dumneavoastră, în ochii cetățeanului român, înseamnă vinovăție și nu mă va descuraja în niciun fel să renunț la subiectul prezentat”, transmite deputatul în noua interpelare.

El avertizează că lipsa unui răspuns oficial alimentează suspiciunile privind „mușamalizarea lichidării intenționate a unei unități de producție cruciale pentru economia națională”, acțiune pe care o califică drept „sabotaj și înaltă trădare”, justificată public prin angajamente asumate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Țiu îl întreabă direct pe ministrul Energiei dacă există intenția ca CEO să fie lichidat până la finalul anului, prin neplata datoriilor asumate, dar neincluse în buget, și dacă România riscă să închidă unitatea de producție pe bază de lignit fără să aibă pregătite alternative viabile de producție pe gaz.

„De aceste răspunsuri depinde siguranța națională și bunăstarea românilor”, subliniază parlamentarul oltean, cerând ca explicațiile să îi fie comunicate de urgență, atât în scris, cât și oral, în plenul Camerei Deputaților.