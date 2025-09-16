Ceva în plus despre mutarea surpriză a lui Cristian Cismaru

Ziua de luni, 15 septembrie 2025, a produs știrea momentului în viața politică de la Olt, de la începutul lui septembrie.

Consilier local PSD, aflat pe lista scurtă de potențiali candidați la Primăria Slatina împotriva lui Mario De Mezzo pentru 2028, Cristian Cismaru demisionează, implicit și se alătură fostului PUR, fostului PC, actualmente PUSL, jucăria politică a varanului Dan Voiculescu. Un partid irelevant din punct de vedere electoral, cu greutate în fața PSD-ului atunci când pentru timpii de Antene a primit locuri în Parlament.

Cismaru primește direct funcția de președinte la organizația județeană într-o filială despre care nimeni nu știe absolut nimic, poate nici nu există.

Mutarea sa nu e un gest de patriotism civic, ci urmărind imediata trecere a timpului, la orizont poate să apară o sinecură. Pentru el, pentru soție, căci după ce ai fost 12 ani administrator public la Primărie, adus de Darius Vâlcov, menținut de ceilalți ulterior, director la CAO, e greu să privești la un venit altul decât cel altfel cuvenit.

Mai mult, trecerea sa în echipa pe care nu o știe nimeni, poate fi văzută și ca o etapă din altfel de angajamente ale PSD-ului de la Olt. Nu a transpirat nimic în acest sens, dar când Emil Popa și Gigi Vîlceleanu au refuzat să demisioneze din partid pentru a rămâne consilieri locali, canalele psd-iste, arhicunoscute, i-au desființat literalmente pe cei doi. În cazul de față, doar știrea legată de noul președinte de la PUSL Olt. Și doar atât!

Cu o experiență politică depășind virgula de după zero, Cristian Cismaru e tipul de politician care nu-și aparține sinelui, aici e marea sa compatibilitate cu PUSL, în rest, hai să lăsăm timpul și să vedem cine e vrăjitorul din această poveste.