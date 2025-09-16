Caracal accelerează modernizarea. Noi străzi reabilitate și asfaltate

Primăria municipiului Caracal anunță continuarea programului de reabilitare a infrastructurii rutiere din oraș. Conform comunicatului transmis de primarul Ion Doldurea, lucrările de asfaltare au fost finalizate pe Strada Sabinelor, Intrarea Aleea Teilor și Strada 13 Decembrie.

„Ne ținem de cuvânt. Caracal fără străzi neasfaltate! Este un obiectiv la care lucrăm permanent, pentru a moderniza orașul și a oferi mai mult confort cetățenilor noștri”, a declarat edilul.

Programul de investiții în infrastructura rutieră face parte din strategia administrației locale de a îmbunătăți condițiile de trafic și calitatea vieții în municipiu. Autoritățile transmit că reabilitarea străzilor va continua, urmând ca și alte zone ale orașului să intre în procesul de modernizare.