Tragedie pe DN 54. Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un copac

Tragedie pe DN 54. Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața...

Un grav accident rutier s-a produs luni dimineață, 15 septembrie 2025, pe Drumul Național 54, în afara localității Deveselu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în jurul orei 07:50, un apel la numărul unic de urgență 112 a anunțat producerea evenimentului rutier. La fața locului au intervenit polițiștii rutieri, care au demarat cercetările.

Primele verificări au arătat că șoferul, un tânăr de 18 ani din comuna Traian, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.

Impactul a fost devastator, iar conducătorul auto și-a pierdut viața pe loc.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte care au dus la producerea tragediei.