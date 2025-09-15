Tânărul maestru al tablei de șah. Andrei Nicola, elev la Liceul Teoretic Petre Pandrea din Balș, locul I la Grand Prix Craiova 2025

Liceul Teoretic Petre Pandrea se mândrește cu o nouă performanță de excepție. Elevul Andrei Nicola a cucerit locul I la categoria ELO 1851–2000 în cadrul prestigiosului concurs internațional Grand Prix Craiova 2025, confirmându-și statutul de tânăr talent al șahului românesc.

Rezultatul vine să întărească palmaresul impresionant al sportivului, deja campion național FR Șah „en titre” la categoria sub 2300 ELO FIDE. Perseverența, disciplina și pasiunea pentru șah, alături de pregătirea atentă și sprijinul primit din partea profesorului Văduva Petrișor, au contribuit decisiv la acest succes.

„Este o bucurie și o mândrie pentru comunitatea noastră să vedem cum un elev de-al liceului continuă să strălucească pe plan național și internațional. Andrei este dovada că munca susținută și colaborarea între elevi, profesori și părinți dau roade”, au transmis reprezentanții instituției de învățământ.

Participant constant la Olimpiada Națională de Șah, Andrei Nicola demonstrează că are nu doar talent, ci și determinarea necesară pentru a se afirma în competițiile de top. Felicitările comunității din Balș se îndreaptă spre tânărul campion, care devine un model de perseverență și ambiție pentru colegii săi.

