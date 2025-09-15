Polițist din Olt, erou în timpul liber. A salvat un copil de 4 ani

Un gest de curaj și sânge rece a transformat un weekend obișnuit într-o lecție de umanitate. Un polițist din județul Olt a salvat viața unui copil de patru ani, care intrase în stop respirator, chiar în timp ce se afla în parc cu familia sa.

Incidentul a avut loc în parcul „Constantin Poroineanu” din Caracal. Claudiu, ajutor șef de post la Postul de Poliție Vlădila, se plimba alături de soția și fiul său, când a observat un grup de oameni adunați în jurul unui copil care nu mai respira și avea fața învinețită.

Fără să stea pe gânduri, polițistul a intervenit. L-a întins pe micuț pe spate, i-a eliberat căile respiratorii și i-a aplicat manevre de resuscitare, insuflații și masaj cardiac. După câteva momente tensionate, copilul și-a revenit. La scurt timp, echipajul medical ajuns la fața locului l-a preluat pentru îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt au transmis felicitări polițistului, subliniind că profesionalismul și pregătirea lui Claudiu au făcut diferența dintre viață și moarte.

„Gestul său arată că polițiștii sunt mereu pregătiți să sprijine și să protejeze comunitatea, chiar și atunci când nu poartă uniforma”, se arată în comunicatul IPJ Olt.