SCRISOAREA CELOR ŞASE

Începând cu anul 1979, P.C.R. a intrat într-o oarecare stare de apatie, caracteristică pentru tot deceniul care a urmat. Acest lucru s-a datorat faptului că proliferarea cultului personalității a făcut ca P.C.R să devină „instrumentul” de manifestare a acestuia, încât rolul partidului a scăzut simțitor… În plus, anii 1980-1981 au fost marcați, în mare măsură, de evenimentele din POLONIA, unde opoziția bine organizată crea mari dificultăți regimului de la VARȘOVIA.