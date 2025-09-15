Filme pentru toate gusturile pe marele ecran de la Cinema „Eugen Ionescu” Slatina

Filme pentru toate gusturile pe marele ecran de la Cinema „Eugen Ionescu”...

Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina își așteaptă publicul, începând de astăzi, 15 septembrie, cu o selecție variată de filme, potrivite pentru toate vârstele și preferințele. Accesul la proiecții este gratuit, iar programul zilnic oferă atât animații pentru cei mici, cât și blockbustere sau thrillere pentru cinefilii pasionați de adrenalină.

Programul complet:

15:30 – Karate Kid: Legende (3D)

16:30 – Ștrumfii – Filmul (dublat)

17:00 – Elio (dublat)

18:30 – Jurassic World (3D)

19:00 – Ballerina (3D)

20:45 – Totally Killer (horror, 3D)

21:00 – Watchers (horror, 3D)

Spectatorii sunt așteptați zilnic, între orele 15:00 și 21:00, pentru a se bucura de filme într-o atmosferă de cinema modern, cu proiecții 3D și titluri de actualitate.

Cinema „Eugen Ionescu” Slatina transformă fiecare zi într-o experiență cinematografică accesibilă tuturor, aducând pe marele ecran atât povești pentru copii, cât și producții de acțiune sau horror care țin publicul cu sufletul la gură.