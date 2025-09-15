Acțiuni ale polițiștilor olteni pe șoselele din județ. Sute de amenzi, permise reținute și dosare penale

Polițiștii olteni au desfășurat, în weekend-ul 13-14 septembrie, ample acțiuni pentru menținerea siguranței publice și prevenirea accidentelor rutiere. Intervențiile au vizat atât combaterea faptelor de violență, cât și depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație, în special a celor care conduc sub influența alcoolului, drogurilor sau cu viteză excesivă.

În doar câteva zile, oamenii legii au intervenit la 187 de solicitări, dintre care 148 au fost semnalate prin apelul de urgență 112. Totodată, au fost aplicate 519 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 200.000 de lei.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 36 de permise de conducere: 16 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, trei pentru conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, 17 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 27 de certificate de înmatriculare, în special pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, iar polițiștii au constatat nouă infracțiuni la regimul rutier.

Un caz deosebit a fost înregistrat pe 13 septembrie, în localitatea Gostavățu. Polițiștii au oprit o motocicletă condusă de un tânăr de 18 ani din comuna Băbiciu și au descoperit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.

O zi mai târziu, pe 14 septembrie, în comuna Vișina-Nouă, un bărbat de 67 de ani, din București, a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar cercetările continuă.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor, în special în municipiul Slatina și zonele limitrofe.