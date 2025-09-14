Acasă Eveniment VIDEO. Incendiu la Slătioara. Locuință cu etaj salvată de pompierii olteni

Un incendiu izbucnit duminică, 14 septembrie 2025, în comuna Slătioara a mobilizat pompierii Detașamentului Slatina, care au intervenit rapid pentru a limita pagubele și a salva o locuință aflată în pericol.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, la fața locului au acționat două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime și un echipaj SMURD. Flăcările au cuprins o anexă gospodărească, existând risc major de propagare la casa cu etaj aflată în imediata apropiere.

Echipajele de intervenție au reușit să limiteze incendiul, care a afectat doar o parte din acoperișul locuinței și o baie situată la etaj. Misiunea pompierilor a durat aproximativ două ore.

În urma incendiului au ars circa 80 de metri pătrați de acoperiș, precum și bunurile depozitate în anexă, însă locuința, cu regim de înălțime parter+etaj, a fost salvată.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric, provocat de un conductor defect sau neizolat corespunzător.

Reprezentanții ISU Olt reamintesc cetățenilor importanța respectării regulilor de exploatare a instalațiilor electrice, subliniind că nerespectarea acestora poate duce la incendii cu urmări grave.

