Victorie de senzație pentru CSM Slatina pe terenul SCM Craiova

CSM Slatina continuă parcursul excelent în Liga Florilor MOL, reușind o victorie importantă în deplasarea de la Craiova, în fața formației SCM, una dintre echipele cu pretenții ale campionatului. Jucătoarele antrenate de Andrei Popescu au demonstrat încă o dată că reprezintă o forță de luat în seamă în acest sezon.

Partida disputată în Bănie a fost intensă și echilibrată, dar handbalistele Slatinei au arătat determinare și maturitate, reușind să își adjudece punctele puse în joc.

Cele mai bune marcatoare ale CSM Slatina au fost:

Magda Balsam (6 goluri)

Greta Kacsor (6)

Magda Cazanga (6)

Aleksandra Vukajlovic (4)

Tamara Pal (4)

Adina Florescu (2)

Hermina Olaru (2)

Nada Corovic (1)

Nicoleta Dincă (1)

Luciana Popescu (1)

Sonia Vasiliu (1)



De asemenea, portarul Ekaterina Dzukheva a fost unul dintre eroii meciului, cu nu mai puțin de 12 intervenții decisive care au menținut echipa în avantaj în momentele cheie.

Victoria de la Craiova nu ar fi fost posibilă fără sprijinul suporterilor. Galeria Slatinei a făcut deplasarea și a încurajat echipa pe toată durata partidei, iar fanii rămași acasă au trăit intens meciul în fața televizoarelor.

„Împreună scriem o poveste frumoasă”, au transmis reprezentanții clubului, care promit un spectacol total la următorul meci pe teren propriu.

Cu acest succes, CSM Slatina își consolidează poziția și demonstrează că are resursele necesare pentru a se lupta de la egal la egal cu formațiile de top ale campionatului.