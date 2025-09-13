Eroii de ieri și de azi. Deputatul Mihai-Adrian Țiu a transmis un mesaj de Ziua Pompierilor

Eroii de ieri și de azi. Deputatul Mihai-Adrian Țiu a transmis un...

Astăzi, 13 septembrie, România marchează Ziua Pompierilor, o sărbătoare dedicată curajului și sacrificiului celor care, zi de zi, își riscă viața pentru a salva comunitățile din fața incendiilor și a altor situații de urgență.

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, a transmis un mesaj de recunoștință și omagiu pentru această categorie profesională, amintind de simbolistica istorică a zilei.

Parlamentarul a evocat eroica Bătălie din Dealul Spirii din 13 septembrie 1848, când compania de pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu a înfruntat trupele otomane ale lui Kerim-Pașa, încercând să apere idealurile Revoluției de la 1848.

„Ducând mai departe tradiţia predecesorilor, pompierii români continuă să îşi onoreze cu acelaşi curaj şi abnegaţie misiunea de apărare a vieţii şi bunurilor concetăţenilor, în confruntarea cu incendiile ori cu alte situaţii de urgenţă, punându-şi adeseori viaţa în pericol pentru a o salva pe a semenilor”, a subliniat deputatul Țiu.