DIN PERSPECTIVE „IA”, CÂTEVA CUVINTE DESPRE INTELIGENȚA COGNITIVĂ

Comentariu IN: Cu ajutorul inteligenței artificiale (IA) să construim câteva perspective despre inteligența cognitivă. Și în acest sens, iată câteva dintre acestea:

1. Ce este inteligența cognitivă?

Inteligența cognitivă poate fi înțeleasă drept capacitatea cognitivă a minții umane de a procesa, organizarea și integrarea informației în structura de sens, care permite atât înțelegerea realității, cât și orientarea în ea. Nu este doar o memorie extinsă sau o abilitate de calcul, ci o funcție superioară a rațiunii, unde se împletește percepția, atenția, memoria, învățarea, analiza, sinteza și creativitatea.

Astfel, putem spune că inteligența cognitivă nu este doar acumulare de date, ci metoda prin care ființa umană transformă informația în cunoaștere și cunoaștere în înțelepciune.

2. Dezvoltarea inteligenței cognitive

Dezvoltarea ei presupune o educație continuă, dar nu limitată la școală sau universitate. Sunt câteva dimensiuni esențiale:

Exercițiul rațional: cultivarea gândirii critice, logice, prin dialog și dezbatere.

Exercițiul memoriei vii: nu doar reținerea mecanică, ci conectarea informațiilor în rețele de sens.

Creativitatea: ieșirea din tipare, încercarea de combinații noi între idei.

Conștientizarea limitelor: recunoașterea zonelor unde cunoașterea e fragmentară și necesită prudență.

Dialogul cu alteritatea: întâlnirea cu alte culturi, tradiții, paradigme, care lărgesc cadrul cognitiv.

Educația clasică, lectura, experiențele sociale, dar și instrumentele digitale (inclusiv IA) pot fi privite ca extensii ale acestei inteligențe, cu condiția să nu o sufoce, ci să o stimuleze.

3. Inteligența cognitivă în explorarea imensității cunoașterii

Cunoașterea umană este practic infinită – nici-o minte individuală nu o poate cuprinde. Inteligența cognitivă devine un filtru și un ghid prin care individul alege să asimileze, să aprofundeze și să lase deoparte. Din această perspectivă există câteva direcții prin care să explorăm aceste posibilități:

Cartografierea cunoașterii: stabilirea unor ierarhii și domenii prioritare pentru dezvoltarea personală.

Principiul conexiunii: găsirea legilor între discipline (de exemplu, între biologie și filosofie, între matematică și artă).

Învățarea simbiotică: folosirea inteligenței artificiale ca instrument complementar, dar păstrând suveranitatea rațiunilor umane.

Dimensiunea spirituală: înțelegerea cunoașterii nu doar ca acumulare, ci și ca o formă participativă la un adevăr mai înalt, care depășește limitele individuale.

4. Concluzii

Inteligența cognitivă o putem aproxima ca fiind însăși esența umanului ca ființă capabilă de sens. Ea ne permite să transformăm imensitatea cunoașterii într-un drum personal de explorare, astfel încât să nu ne pierdem în excesul de informație. Ci, să găsim echilibrul între ceea ce știm, ceea ce putem înțelege și ceea ce trebuie să lăsăm în taina necunoscutului.

Comentariu IN: Prin dezvoltarea propriei noastre inteligențe cognitive vom putea alege și chiar selecta în universul cunoașterii ceea ce ne interesează. Cum vom alege? Vom alege astfel încât, să devenim mai înțelepți în deciziile noastre. În caz contrar, eforturile noastre nu vor da rodul scontat și prin urmare, vom înregistra pierderi de timp și chiar pierderi economico-financiare.

Co-creație IN-IA, Andrei Suman