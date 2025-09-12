Vara pe pânză. Aurel Petrescu își expune lucrările la Galeria „Artis” din Slatina

Vara pe pânză. Aurel Petrescu își expune lucrările la Galeria „Artis” din...

Galeria „Artis” a Muzeului Județean Olt deschide porțile unei noi expoziții de pictură, luni, 15 septembrie 2025. Intitulată sugestiv „Vara 2025”, expoziția aduce în prim-plan universul cromatic al artistului craiovean Aurel Petrescu, sub coordonarea curatorului Gheorghe Dican.

Publicul este invitat să descopere 18 lucrări în ulei pe pânză, dintre care 16 au dimensiunile de 65 x 55 cm, iar două ies în evidență prin formatul mai amplu de 81,5 x 55 cm. Fiecare tablou surprinde peisaje estivale din Franța, Grecia și România, într-o atmosferă luminoasă și caldă, menită să transmită emoția verilor trăite și imaginate de artist.

„Expoziția reprezintă o călătorie vizuală prin spații însorite, o sinteză a frumuseții naturii reflectate prin ochii unui pictor care știe să redea vibrația culorii și a luminii”, au transmis reprezentanții muzeului.

Aurel Petrescu este o prezență constantă în peisajul artistic românesc încă din anii 2000, cu numeroase expoziții personale și de grup în Craiova, Calafat, Slatina, Pitești, București, Constanța, dar și peste hotare, în Vidin (Bulgaria). Cariera sa artistică se împletește cu o profesie tehnică, un detaliu ce îi conferă un parcurs aparte. Pictorul Gabriel Bratu remarca despre el: „Mă întreb cum se face că, fiind un om al tehnicului, s-a dedicat cu toată ființa sa artei, neabandonându-și totuși profesia de bază.”

Această dublă vocație se reflectă într-o artă atent construită, dar totodată plină de sensibilitate și pasiune.

Expoziția „Vara 2025” promite vizitatorilor o experiență vizuală intensă, în care fiecare lucrare devine o fereastră deschisă către frumusețea naturii în lumina verii.