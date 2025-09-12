Spectacol fotbalistic la Caracal. CS Universitatea Craiova 2 întâlnește Spartac București

Caracalul se pregătește pentru o nouă etapă de fotbal. Sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 17:00, stadionul „Jane Nițulescu” va găzdui partida dintre CS Universitatea Craiova 2 și Spartac București, meci contând pentru etapa a III-a, seria E, din Liga a III-a.

Evenimentul marchează continuarea colaborării dintre Primăria Municipiului Caracal și clubul Universitatea Craiova, în urma căreia echipa secundă a formației din Bănie și-a stabilit „casa” la Caracal pentru desfășurarea meciurilor oficiale.

Astfel, iubitorii fotbalului din zonă au ocazia să urmărească la ei acasă dueluri atractive din campionatul ligii a treia, în compania unor echipe cu tradiție și potențial.

Primăria Municipiului Caracal îi invită pe toți pasionații de sport să fie prezenți în tribune pentru a susține fotbalul și pentru a se bucura de spectacolul din teren.