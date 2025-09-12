Primarul Ion Doldurea verifică zilnic șantierele: „Ne asigurăm că proiectele se derulează conform graficului”

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, continuă vizitele pe teren pentru a monitoriza lucrările aflate în desfășurare. Alături de viceprimarul Lari Pătran, edilul urmărește respectarea termenelor de execuție și menținerea standardelor stabilite prin contractele încheiate de Primărie.

„Împreună cu viceprimarul urmărim respectarea termenelor și discutăm direct cu coordonatorii echipelor pentru a ne asigura că ne-am onorat obligațiile contractuale. Proiectele trebuie să fie realizate conform graficului și la standardele asumate”, a declarat primarul Ion Doldurea.

Unul dintre șantierele aflate în atenția administrației locale este cel din zona noii creșe, unde se derulează lucrări de taluzare a terenului. Autoritățile dau asigurări că investițiile vor fi finalizate la timp și vor răspunde nevoilor comunității.