Discursul deputatului Țiu Mihai cu ocazia dezbaterii moțiunii de cenzură.

„Domnule Prim-Ministru Bolojan,

Din păcate, doar simulați reforma în agențiile si autoritățile statului român.

Prin Legea salarizării nr. 153/2017 , in mod voit, salariile din BNR, ASF, ANRE si ANCOM au fost trecute la “secret”.

De ce nu avem o transparență a acestor salarii?

Propuneți o reducere cu 30% doar a salariile ASF, ANRE si ANCOM.

De ce BNR a fost exclusâ din această reformă?

În timp ce salariile și pensiile românilor au fost inghetațe, salariile BNR au crescut cu 20%.

De exemplu, Președintele ANRE are un salariu net lunar de 75.000 lei, Dupa tăierea de 30 % va avea un salariu net de peste 50.000 lei. Adica peste 20 de salarii minime pe economie. Si dublu față de salariul Președintelui României.

Aceasta este refoma pe care o propuneți?

Niciun român plătit din bani publici nu trebuie să aibă un salariu mai mare decât salariul Președintelui României.

Vă solicit public să opriți furtul din banii publici si să destructurați cartelurile ce funcționează in jurul administrației publice locale si centrale. Doar așa vom avea bani pentru investițiii în România.

Domnule prim – ministru Bolojan, vă reamintesc, acum la inceputul anului scolar, toate microbuzele școlare finanțate din fonduri europene trebuie să ajungă la copiii României. Un popor Unit nu Poate fi Invins!”