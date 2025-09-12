CSM Slatina, duel pe teren propriu cu CS Tunari

Slatina se pregătește de un weekend plin de fotbal. Sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 11:00, echipa locală CSM Slatina va primi vizita formației CS Tunari, într-un nou meci din campionat, programat pe Stadionul „1 Mai”.

Atmosfera se anunță incendiară, iar suporterii sunt așteptați în tribune pentru a-și susține favoriții într-o partidă care se anunță extrem de disputată. Reprezentanții clubului fac apel la publicul slătinean să fie alături de echipă: „Împreună suntem mai puternici!”.

Pentru cei care nu vor putea ajunge la stadion, partida va fi transmisă în direct pe canalul oficial de YouTube al CSM Slatina, la adresa:

https://www.youtube.com/live/eS8vuQ7x_S8