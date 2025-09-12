ANUNȚ PUG – Primăria Municipiului Slatina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA



Data anunțului: 12.09.2025

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC GENERAL:

ELABORAREA ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL SLATINA, JUDEȚUL OLT (REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL).

Argumentare: În baza C.U. nr. 351/06.06.2025, se inițiază P.U.G PRELIMINAR, inițiator: Primăria Municipiului Slatina și proiectant : ASOCIEREA Nanoterra S.R.L. (lider) – Urban Artgrid S.R.L. – Fiatest S.R.L., proiectant de specialitate urbanism Urban Artgrid S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind PUG preliminar: ELABORAREA ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANA ÎN MUNICIPIUL SLATINA, JUDEȚUL OLT (REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL)

În perioada 12.09.2025 – 26.10.2025, de Luni până Joi între orele 9.00-15.00, respectiv, Vineri între orele 9.00-14.00, în scris, la sediul Primăriei Municipiului Slatina, strada Mihail Kogălniceanu, nr.1, telefon: 0294/39377; 0249/407003 sau pe adresa de e-mail a instituției: office@primariaslatina.ro.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA DEZBATEREA PUBLICĂ ORGANIZATĂ ȘI CONDUSĂ DE AUTORITATEA PUBLICĂ ÎN DATA DE 03.10.2025, CE SE VA ORGANIZA ÎN SALA DE ȘEDINȚE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT, B-dul A. I. Cuza, nr. 14, ÎNCEPÂND CU ORA 10.00.

Răspunsul cu privire la rezultatele consultării va fi publicat pe pagina de internet a autorității publice, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului din partea autorității publice: Adrian Ciprian BIRIN. Documentația de urbanism privind propunerile de PUG preliminar se poate consulta pe pagina de internet a instituției sau la sediul Primăriei Municipiului Slatina, strada Mihail Kogălniceanu, nr.1, telefon: 0294/39377; 0249/407003.