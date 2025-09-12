AFIR anunță noi sesiuni de finanțare pentru fermieri și procesatori începând din noiembrie 2025

De către

AFIR anunță noi sesiuni de finanțare pentru fermieri și procesatori începând din...

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pune la dispoziția fermierilor și procesatorilor noi oportunități de accesare a fondurilor europene nerambursabile începând din luna noiembrie 2025. Directorul general al instituției, Adrian Chesnoiu, a anunțat deschiderea mai multor linii de finanțare dedicate agriculturii și dezvoltării rurale, prin intervențiile din Planul Strategic PAC 2023-2027.

„Fermierii vor putea accesa, începând cu luna noiembrie 2025, fonduri nerambursabile pentru sectorul legume și cartofi prin DR-16, iar procesatorii vor putea aplica pentru investiții în procesarea produselor agricole prin DR-23”, a declarat Adrian Ionuț Chesnoiu.

Sprijin pentru fermieri și procesatori:

– DR-16: finanțare pentru investiții în sectorul legume și/sau cartofi;

– DR-23: sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole, cu scopul de a obține produse alimentare și produse transformate (altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene).

Totodată, din luna decembrie 2025 vor fi disponibile alte două linii de finanțare, dedicate tinerilor fermieri și exploatațiilor mici.

Măsuri suplimentare pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole:

– DR-12: sprijin pentru consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a celor recent instalați;

– DR-14: finanțare pentru investiții în fermele de mici dimensiuni.

Calendarul sesiunilor de depunere a proiectelor va fi anunțat oficial de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și va fi disponibil pe site-ul AFIR (www.afir.ro).

Prin aceste măsuri, AFIR urmărește să susțină investițiile în agricultură, să încurajeze procesarea produselor agricole și să contribuie la consolidarea fermelor tinere și de mici dimensiuni, în spiritul dezvoltării durabile a satului românesc.