SJU Slatina lansează campania „Mai bine pentru copiii noștri”, dedicată elevilor, părinților și profesorilor

La început de an școlar, Spitalul Județean de Urgență Slatina anunță demararea campaniei „Mai bine pentru copiii noștri”, un proiect menit să sprijine atât elevii, cât și părinții și cadrele didactice.

Prin această inițiativă, specialiștii spitalului, psihologi și medici, oferă recomandări și soluții pentru provocările cu care se confruntă copiii la început de drum școlar, dar și pentru dificultățile întâlnite de familii și profesori în procesul educațional.

Prima intervenție din cadrul campaniei a fost susținută de Maria Vladu, psiholog clinician în cadrul Centrului de Sănătate Mintală al SJU Slatina. Aceasta a subliniat importanța echilibrului între activitățile școlare și cele recreative, precum și a susținerii emoționale pe care copiii o au nevoie în această perioadă de adaptare.

„Gestionarea stărilor emoționale este esențială pentru ca elevii să înceapă noul an școlar cu încredere și motivație. Îmbinarea studiului cu sportul și activitățile de relaxare aduce beneficii semnificative dezvoltării armonioase”, a precizat psihologul.

Campania se desfășoară pe durata întregului an școlar și va include intervenții, sfaturi și activități menite să creeze un climat de susținere pentru copii.

„Suntem aici pentru a face din bine și mai bine”, transmit reprezentanții SJU Slatina, care urează mult succes tuturor elevilor în noul an școlar.