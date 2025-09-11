Se mai întâmplă și invers. Alegerea fostului deputat Cătălin Grecu

Partidul Național Liberal Olt și-a consolidat echipa prin cooptarea lui Cătălin Grecu, un nume cunoscut în comunitate pentru implicarea și dorința de a contribui la dezvoltarea județului.

Reprezentanții PNL Olt au transmis că prezența sa în organizație marchează un pas important în direcția întăririi echipei și a proiectelor aflate în desfășurare. „Ne onorează faptul că ni se alătură un om dedicat, implicat și cu dorința de a contribui la dezvoltarea comunității noastre. Credem că doar prin unitate, responsabilitate și implicare putem construi un viitor mai bun pentru fiecare cetățean”, au declarat liberalii olteni.

Conducerea filialei subliniază că experiența și energia lui Cătălin Grecu vor aduce un plus de valoare în activitatea politică și administrativă a partidului. „Împreună continuăm să demonstrăm că PNL este echipa care muncește pentru oameni, pentru comunitate și pentru viitor”, au mai transmis reprezentanții PNL Olt.