Polițiștii olteni au verificat mijloacele de transport școlar. Peste 60 de controale într-o singură zi

Polițiștii olteni au verificat mijloacele de transport școlar. Peste 60 de controale...

Pe 10 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o amplă acțiune la nivel județean, vizând verificarea mijloacelor de transport destinate elevilor. Scopul activității a fost prevenirea accidentelor rutiere în care pot fi implicați copii și creșterea gradului de siguranță pe traseele către și de la unitățile de învățământ.

Potrivit reprezentanților IPJ Olt, au fost efectuate peste 60 de verificări în trafic, vizând atât starea tehnică a autovehiculelor, cât și documentele necesare pentru desfășurarea legală a activității. De asemenea, șoferii au fost testați cu aparatele etilotest și drugtest, pentru a se depista eventualul consum de alcool sau substanțe psihoactive.

Polițiștii au urmărit, totodată, respectarea capacității maxime de transport și a numărului de locuri pe scaune, pentru a preveni suprasolicitarea autovehiculelor și posibilele riscuri în trafic. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, au transmis reprezentanții IPJ Olt, pentru a garanta siguranța elevilor în timpul deplasărilor.

Totodată, polițiștii rutieri le reamintesc șoferilor care efectuează transport școlar să respecte cu strictețe legislația rutieră și să acorde o atenție sporită copiilor transportați.