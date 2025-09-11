Florin Barbu: „Fermierii români din sectoarele pomicol și viticol vor primi 11,5 milioane de euro despăgubiri pentru pagubele provocate de îngheț”

Comisia Europeană a aprobat solicitarea României privind acordarea de despăgubiri pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol, ale căror culturi au fost grav afectate de înghețul târziu din primăvara acestui an.

Potrivit ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, România va beneficia de o alocare de 11,5 milioane de euro, sumă care reprezintă a doua cea mai mare parte din pachetul total de 49,8 milioane de euro pus la dispoziție de Comisia Europeană pentru șase state membre afectate: Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România.

„Am cerut acest sprijin încă din luna iunie, în cadrul Consiliului miniștrilor AgriFish, pentru că este datoria noastră să sprijinim fermierii să continue să producă”, a declarat ministrul Barbu.

Oficialii Ministerului Agriculturii lucrează deja la elaborarea măsurilor și a criteriilor prin care despăgubirile vor fi distribuite, astfel încât banii să ajungă cât mai rapid la fermieri.