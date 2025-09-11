Acasă Actualitate Darts de elită la Slatina. Cupa și Cupa ACS atrag cei mai...

Darts de elită la Slatina. Cupa și Cupa ACS atrag cei mai buni jucători din țară

De către
Bogdan Vladu
-
38

Slatina devine capitala darts-ului la mijlocul lunii septembrie, odată cu organizarea Cupa Slatina și Cupa ACS Darts Slatina, evenimente desfășurate pe 13 și 14 septembrie 2025, sub egida Federației Române de Darts.

Evenimentul este organizat de ACS Darts Slatina, cu sprijinul Primăriei Municipiului Slatina și al mai multor sponsori locali. Competiția promite să aducă la Slatina cei mai buni jucători de darts din țară, transformând orașul într-un pol al pasionaților acestui sport de precizie.

Competiția, destinată atât sportivilor masculin, cât și feminin, este clasificată la Categoria I și promite meciuri spectaculoase.

Programul competiției

Concurs WARM-UP – Vineri, 12 septembrie 2025
17:00 – Deschidere
18:00 – Înscriere
19:00 – Start joc

Sâmbătă, 13 septembrie 2025 – Cupa Slatina
10:00 – Deschidere locație
11:00 – Start înscrieri
12:00 – Start joc

Duminică, 14 septembrie 2025 – Cupa ACS Darts Slatina
08:00 – Deschidere locație
09:00 – Start înscrieri
10:00 – Start joc

Toate rundele se vor desfășura în incinta Restaurant City Hotel, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 1, Slatina.

Participanții trebuie să respecte ținuta sportivă regulamentară, pantaloni de culoare uniformă (fără blugi, pantaloni cu buzunare laterale, aplicate, trening), pantofi casual (fără teniși sau adidași) și tricou polo sau cămașă.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.