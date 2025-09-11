Darts de elită la Slatina. Cupa și Cupa ACS atrag cei mai buni jucători din țară

Darts de elită la Slatina. Cupa și Cupa ACS atrag cei mai...

Slatina devine capitala darts-ului la mijlocul lunii septembrie, odată cu organizarea Cupa Slatina și Cupa ACS Darts Slatina, evenimente desfășurate pe 13 și 14 septembrie 2025, sub egida Federației Române de Darts.

Evenimentul este organizat de ACS Darts Slatina, cu sprijinul Primăriei Municipiului Slatina și al mai multor sponsori locali. Competiția promite să aducă la Slatina cei mai buni jucători de darts din țară, transformând orașul într-un pol al pasionaților acestui sport de precizie.

Competiția, destinată atât sportivilor masculin, cât și feminin, este clasificată la Categoria I și promite meciuri spectaculoase.

Programul competiției

Concurs WARM-UP – Vineri, 12 septembrie 2025

17:00 – Deschidere

18:00 – Înscriere

19:00 – Start joc

Sâmbătă, 13 septembrie 2025 – Cupa Slatina

10:00 – Deschidere locație

11:00 – Start înscrieri

12:00 – Start joc

Duminică, 14 septembrie 2025 – Cupa ACS Darts Slatina

08:00 – Deschidere locație

09:00 – Start înscrieri

10:00 – Start joc

Toate rundele se vor desfășura în incinta Restaurant City Hotel, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 1, Slatina.

Participanții trebuie să respecte ținuta sportivă regulamentară, pantaloni de culoare uniformă (fără blugi, pantaloni cu buzunare laterale, aplicate, trening), pantofi casual (fără teniși sau adidași) și tricou polo sau cămașă.