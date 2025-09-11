Caracaleanul Eduard Ștefan a cucerit aurul la Olimpiada Internațională de Matematică din New York

Un tânăr român a reușit să ducă tricolorul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la New York. Eduard Ștefan, elev în clasa a IV-a din Caracal, a obținut Premiul I și medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, competiție ce reunește anual sute de copii talentați din întreaga lume.

La doar 11 ani, Eduard a reușit să impresioneze juriul și să se claseze în fața unor concurenți veniți din zeci de țări, confirmând încă o dată potențialul excepțional al tinerilor români în domeniul științelor exacte.

Performanța sa de la New York se adaugă unui palmares deja impresionant de medalii câștigate la competiții internaționale. Talentul și pasiunea pentru matematică l-au transformat într-un model pentru generația sa, iar recunoașterea vine și prin includerea lui în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Eduard demonstrează că ambiția, curiozitatea și munca susținută pot duce la rezultate extraordinare, indiferent de vârstă. Este un exemplu pentru colegii lui și un motiv de mândrie pentru România”, au transmis reprezentanții fundației.

Succesul lui Eduard Ștefan nu este doar o victorie personală, ci și o dovadă că România are tineri capabili să exceleze la nivel mondial, purtând cu demnitate numele țării peste hotare.