Bărbat din Oboga reținut după ce și-a agresat un consătean

Un bărbat de 49 de ani, din comuna Oboga, a fost reținut de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 8 septembrie 2025, în jurul orei 21:40, pe strada Principală din comuna Oboga. Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 49 de ani l-ar fi agresat fizic pe un consătean de 64 de ani.

La fața locului au intervenit polițiștii, care au întocmit dosar penal și au demarat cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs fapta. În urma administrării probatoriului, la 10 septembrie 2025, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt transmite că va continua să acționeze ferm pentru menținerea ordinii și siguranței publice, intervenind prompt la orice act de violență care afectează comunitatea.

Reamintim că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.