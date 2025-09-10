Slatina. A început Olimpiada Liceelor 2025

Municipiul Slatina a dat startul ediției 2025 a Olimpiadei Liceelor, un eveniment care aduce împreună energia și creativitatea tinerilor. Zeci de elevi din liceele orașului vor concura în următoarele zile la probe sportive, culturale și artistice, într-o atmosferă animată de fair play și spirit de echipă.

Festivitatea de deschidere a avut loc astăzi, 10 septembrie, în prezența autorităților locale, a profesorilor și a numeroși elevi. Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, le-a adresat participanților un mesaj de încurajare, subliniind importanța competiției ca mijloc de prietenie și dezvoltare personală.

„Îmi doresc foarte mult ca Olimpiada Liceelor să pună în valoare spiritul de competitivitate între licee, nu o competiţie acerbă, ci una bazată pe fair play, pe corectitudine şi pe prietenie. Competiţia este între licee pentru că aşa trebuie să poarte un nume, dar în viaţă veţi descoperi că singura competiţie reală este cu voi înşivă. Cel faţă de care trebuie să fim mai buni mâine este eul de azi”, a declarat edilul.

Prin acest eveniment, Primăria Slatina își propune să consolideze relațiile dintre licee și să ofere tinerilor un cadru în care să își pună în valoare talentul și spiritul competitiv.