S.C. POP INDUSTRY SRL anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu

S.C. POP INDUSTRY SRL cu sediul în Slatina, str.Cireasov, nr.12, jud. Olt anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de:
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii,
2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice,
2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal,
2920 – Productia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci,
2830 – Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si explotari forestiere la adresa Slatina str. Pitesti, nr.110-112, jud.Olt

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu nr. 3, pe durata derulării procedurii.

