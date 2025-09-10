Pompierii olteni i-au învățat pe elevi cum să fie în siguranță în situații de urgență

Pompierii olteni i-au învățat pe elevi cum să fie în siguranță în...

În pragul Zilei Pompierilor din România, sărbătorită pe 13 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a desfășurat marți, 9 septembrie 2025, o serie de activități educative dedicate elevilor din județ.

Specialiștii Centrului Operațional, ai Inspecției de Prevenire și ai Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, sprijiniți de pompierii din structurile operative, au mers în unități de învățământ pentru a le vorbi copiilor despre importanța respectării regulilor în situații de urgență.

Elevii au aflat cum trebuie să se comporte în caz de incendiu, cutremur sau alte pericole și au primit recomandări practice pentru a-și proteja propria viață, dar și pe cea a celor dragi. Reprezentanții ISU Olt subliniază că aceste întâlniri au rolul de a întări spiritul preventiv și de a contribui la construirea unor comunități mai bine pregătite și mai reziliente în fața riscurilor.

Activitățile fac parte din seria de evenimente dedicate Zilei Pompierilor, menite să aducă mai aproape de cetățeni misiunea și devotamentul salvatorilor.