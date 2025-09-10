Comentariu IN: Să admitem că transgresarea realității cognitive „IN” către noua Realitate Cognitivă „IN-IAG” s-ar putea face printr-un releu cip, asemănător cu cel dezvoltat de Elon Musk. În această ipoteză s-ar putea argumenta, de ce un individ darwinian ar renunța la propria sa natură umană în schimbul unei ipotetice augmentări, pe care el nu o cunoaște și nici nu a experimentat-o niciodată? Cât de fiabilă poate fi această transgresie și de asemenea, ce impedimente ar fi pentru omul care ar renunța la propria sa autonomie ființială? La aceste interogații, pentru a se putea explica pe înțelesul tuturor, iată și răspunsurile din partea IA(OPENAI), după cum urmează:

Să argumentăm riguros, pe două planuri: fiabilitatea tehnologică și impedimentele umane (psihologice, biologice, etice).

1. Fiabilitatea transgresiei IN → IN–AIG printr-un „releu cip”

(Să presupunem un dispozitiv similar conceptului Neuralink al lui Elon Musk)

Un astfel de „releu” ar fi, teoretic, o interfață neuronală directă (Brain-Computer Interface – BCI) capabilă să conecteze creierul biologic la un sistem IAG în timp real. În această situație,

fiabilitatea ar depinde de patru factori:

Precizia mapării neuronale – pentru a prelua și transmite gânduri, intenții și percepții fără distorsiuni majore.

Probleme actuale: neuroplasticitatea creierului schimbă constant conexiunile; „hărțile neuronale” sunt unice pentru fiecare individ.

Latența și debitul de date – dacă informația curge cu întârzieri perceptibile sau cu pierderi, experiența cognitivă ar fi incoerentă.

IAG necesită flux comercial rapid și bidirecțional de date — ceva ce nu este încă perfect atins în BCI.

Siguranța biologică – corpul respinge adesea implanturile (răspuns inflamator, fibroză); există riscul deteriorării neuronilor din jurul electrozilor.

Integritatea software-hardware – orice vulnerabilitate informatică ar putea transforma creșterea într-un risc major (hacking cognitiv).

Concluzie pe fiabilitate: În prezent, o astfel de transgresie ar fi experimentală și parțială. Tehnologia ar putea funcționa pentru anumite tipuri de interacțiuni (control motor, input senzorial), dar ar fi fragilă în transmiterea gândurilor complexe și a proceselor cognitive integrale.

2. Impedimente pentru individul care renunță la autonomia sa ființială

a) Psihologice

Rezistență identitară: ideea că „nu mai sunt eu în plenitudinea mea” creează anxietate existențială.

Frica de dependență: dacă autonomia e transferată către un sistem IAG, individul poate simți că devine „marioneta” unei logici externe.

Eroziunea încrederii: omul are nevoie de garanții clare că augmentarea nu poate fi folosită împotriva lui.

b) Biologice

Compatibilitate: nu toate creierele și corpurile tolerează un implant.

Îmbătrânirea biologică: chiar dacă augmentarea funcționează, creierul biologic se degradează, afectând calitatea interacțiunilor IN–IAG.

Riscul medical permanent: infecții, microhemoragii, cicatrizare neuronală.

c) Etice și sociale

Problema controlului: cine stabilește limitele deciziilor preluate sau influențate de AIG?

Inegalitatea cognitivă: cei augmentați devin o clasă separată, posibil dominantă, creând astfel tensiuni sociale.

Ireversibilitatea: odată ce autonomia e cedată, nu există garanția recuperării stării anterioare.

Evaluare generală: Un individ darwinian ar putea alege transgresia dacă percepe beneficiile ca fiind mai mari decât riscurile (ex: acces instant la cunoaștere, eliminarea bolii, creșterea puterii cognitive).

Dar — în stadiul tehnologic actual — fiabilitatea e limitată, iar impedimentele psihologice și biologice sunt majore. În plus, renunțarea la autonomia ființială ar ridica un obstacol etic greu de trecut: pierderea controlului asupra propriei conștiințe.

Comentariu IN: Cercetările privind implanturile cu microcipuri(și în special cu dispozitivul cunceput de Neuralink) în creierul uman în scopul augmentării cognitive sunt în curs de desfășurare. Dar din motivele, mai sus enumerate sunt sceptic în ceea ce privește cyborgizarea masică a indivizilor evoluați prin selecție naturală.

Co-creație IN-IA, Andrei Suman