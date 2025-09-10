CSM Slatina, încrezătoare înainte de duelul cu SCM Craiova: „Mergem să scoatem cât mai mult din acest meci”

Conducerea și staff-ul tehnic al CSM Slatina au susținut miercuri, 10 septembrie 2025, o conferință de presă în care au vorbit despre începutul de sezon, meciul dificil din deplasare cu SCM Craiova și concluziile după confruntarea cu multipla campioană CSM București.

Directorul clubului, Octavian Smărăndescu, a subliniat că echipa traversează o perioadă bună și că există o strategie clară de continuitate:

„Avem un început de sezon foarte puternic, însă tratăm în continuare programul competițional cu realism. Suntem fericiți de cum se coagulează lotul și echipa în sine. Vrem să facem aceste conferințe regulat, ca pe niște update-uri către suporteri și presă”.

Tehnicianul Andrei Popescu a atras atenția asupra provocării pe care o reprezintă următorul meci:

„Urmează un meci la Craiova, cu o echipă care s-a întărit serios în această vară și care își propune o calificare europeană. Joacă foarte bine acasă, sezonul trecut au pierdut doar două meciuri acolo. Este clar că ei pornesc ca favoriți, dar noi ne pregătim și încercăm să scoatem cât mai mult din acest duel”.

Lecțiile după duelul cu CSM București

Întrebat despre partida spectaculoasă cu campioana en-titre, Popescu a explicat unde s-a făcut diferența:

„La pauză eram în avantaj, iar în minutul 51 era doar un gol diferență. Am ratat câteva situații clare unu la unu și CSM s-a desprins. Am încercat să revenim, dar experiența lor s-a văzut. Totuși, 50 de minute ne-am ridicat la nivelul unei echipe care joacă an de an în Champions League”.

Și directorul Smărăndescu a punctat mesajul transmis prin acel joc:

„Am arătat că putem ține piept unei echipe de talie mondială. Chiar dacă experiența și-a spus cuvântul în final, am demonstrat că suntem competitivi”.

Antrenorul Popescu a confirmat că echipa se confruntă cu absențe importante:

– Tamara Pál – nu s-a antrenat după meciul cu CSM, șanse mici de a juca;

– Adina Florescu – problemă medicală apărută recent;

– Luciana Popescu – acuză dureri, incertă pentru deplasarea la Craiova.

„Aceste absențe ne încurcă în procesul de pregătire, dar trebuie să ne adaptăm și să găsim soluții”, a spus Popescu.

Atmosferă pozitivă în vestiar

În ciuda provocărilor, jucătoarele rămân concentrate și motivate. Ekaterina Dzukheva a transmis un mesaj optimist:

„Nu cred că meciul cu CSM a fost un duș rece. Știam cu cine jucăm și am demonstrat că putem ține piept. Atmosfera la echipă este foarte bună, antrenorii au făcut totul ca să fim unite și mergem la Craiova cu încredere”.

Vineri, 12 septembrie, CSM Slatina va întâlni SCM Craiova în deplasare, într-un meci care se anunță intens.