ALRO Slatina, 60 de ani de tradiție și inovație. Primarul Mario De Mezzo: „Cel mai important reper al municipiului nostru”

ALRO Slatina, unul dintre pilonii industriali ai României și principalul reper economic al municipiului, a aniversat recent 60 de ani de activitate. Evenimentul a reunit oficialități locale, reprezentanți ai companiei și parteneri de tradiție, marcând astfel șase decenii de existență a uneia dintre cele mai importante unități de producție din Oltenia.

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a subliniat în cadrul ceremoniei rolul determinant pe care ALRO l-a avut și continuă să îl aibă în dezvoltarea comunității: „Fără îndoială, Alro Slatina este cel mai important reper al municipiului nostru, care ne-a pus pe hartă acum 60 de ani și continuă să rămână relevant într-o lume care se schimbă incredibil de repede. Să lucrezi ‘la uzină’ a însemnat ceva multe decenii la rând pentru mii de familii de slătineni. Alro este în continuare unul dintre cei mai importanți angajatori din Slatina și partener al primăriei pe multe direcții”.

La eveniment au participat Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al Alro, deputatul Gigel Știrbu, președintele PNL Olt, dar și alți parteneri și susținători ai companiei.

Edilul a transmis felicitări conducerii și angajaților fabricii, evidențiind capacitatea de adaptare și viziunea strategică a acesteia: „Felicitări, Alro, pentru șase decenii de tradiție și, mai ales, pentru agilitate, capacitatea de reinventare și viziunea strategică”.

