ALRO, 60 de ani de excelență. O poveste de succes care definește județul Olt

ALRO, 60 de ani de excelență. O poveste de succes care definește...

Compania ALRO, unul dintre reperele economice ale județului Olt și ale industriei românești, a sărbătorit recent 60 de ani de activitate, un moment marcat printr-un eveniment special la care au participat reprezentanți ai conducerii și autorități locale. Printre invitați s-a numărat și președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, care a subliniat rolul fundamental al companiei în dezvoltarea comunității locale.

„ALRO nu înseamnă doar aluminiu, bilanțuri și piețe cucerite la nivel global, ci și oameni, familii și o comunitate întreagă crescută în jurul acestei uzine”, a transmis Marius Oprescu. Acesta a evidențiat faptul că succesul companiei se reflectă în stabilitatea locurilor de muncă, în investițiile constante pentru viitor și în spiritul de patriotism local, demonstrat de produsele oltenești recunoscute pe plan internațional.

De-a lungul celor șase decenii, ALRO a devenit nu doar un motor economic pentru județ, ci și un simbol al parteneriatului dintre companie și comunitatea pe care o susține. „Adevărata valoare a acestei companii este succesul care se întoarce către comunitate”, a punctat președintele CJ Olt.

Evenimentul aniversar a fost prilej de recunoștință pentru toți cei care au contribuit la această istorie, angajați, familiile lor și generații întregi care au pus umărul la construcția unei povești de succes cu rezonanță națională și internațională.

„La mulți ani, ALRO! La mulți ani oamenilor care au clădit și duc mai departe această istorie de succes!”, a transmis în încheiere Marius Oprescu.